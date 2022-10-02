الزراعة توقعُ مذكرة تفاهم لتأهيل وتدريب الشباب المتعطلين عن العمل

الوكيل الاخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، مع الرئيس التنفيذي لمنظمة "شركاء للأفضل" وليد الطراونة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتأهيل وتدريب الشباب المتعطلين عن العمل.



وأشار الحنيفات إلى خطط الوزارة الداعمة لتمكين الشباب في القطاع عبر بوابتي التدريب والتأهيل والتمكين، والريادة والابتكار، مبيناً أن هذه الخطط عملت على فتح مسار التمويل للمشاريع الريادية التي تشكل قيمة تشغيل مضافة للأسرة والمجتمع، وتسهم في دعم الزراعات التصديرية ومحاصيل العجز.

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