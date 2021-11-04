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الخميس، 04-11-2021 05:24 م

الزراعة توقع 56 اتفاقية لتشغيل 1120 شاباً بفرص عمل مؤقتة

فرصة-عمل


الوكيل الاخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، 56 اتفاقية تشغيل مع عدد من الجمعيات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه سيتم من خلال الاتفاقيات منح كل جمعية 20 فرصة عمل مؤقتة لمدة شهرين لكل جمعية ليصار إلى تشغيل 10 بالمئة من المتدربين نهاية فترة التدريب الذين يبلغ عددهم 1120 متدرباً ضمن هذه الاتفاقيات وسيتم استكمال الاتفافيات ضمن خطة التشغيل والإحلال.

وأوضح الحنيفات أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن برنامج التشغيل والإحلال للشباب الأردني في القطاع الزراعي، والتي انطلقت بمرحلتها الأولى من خلال تشعيل آلاف الشباب كمهندسين زراعيين واطباء بيطرين بالتعاون مع الشركة الوطنية للتدريب ومؤسسة التدريب المهني على المهن الزراعية المختلفة وخاصة القطاعات الريادية مثل الزراعات المائية والنخيل والاستزراع السمكي.

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