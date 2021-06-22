الزراعة: دراسة مقارنة لأسعار الأدوية البيطرية

الوكيل الاخباري -

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اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مندوبين عن نقابات المهندسين الزراعين والاطباء البيطريين واصحاب المصانع المحلية والشركات المستوردة للأدوية واللقاحات البيطرية على دراسة مقارنة أعدتها إدارة الثروة الحيوانية لأسعار الأدوية والعلاجات البيطرية.وتأتي الدراسة في إطار الأولويات التي تم إدراجها في استراتيجية الوزارة المعلنة حول كلف الانتاج واسعار المواد الأولية، وذلك لدعم قدرة منتجي الثروة الحيوانية على الانتاج والمنافسة واستمرار الوصول بالإنتاج المحلي إلى الدول المجاورة والخارجية.