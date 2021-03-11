الزراعة: سنخفض نسبة التعديات على الغابات الى 90%

الوكيل الإخباري -

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قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الوزارة ستعمل على تخفيض نسبة التعديات على الغابات بمحافظة عجلون بما يزيد عن 90% العام الحالي من خلال تنفيذ خطة محكمة للحفاظ على الغابات ومتابعة التعديات.وأكد الحنيفات خلال زيارة تفقدية لمحافظة عجلون الخميس، إثر ورود معلومات عن تعديات على اشجار حرجية أن الوزارة ستخفض نسبة التعديات على الغابات من خلال تشديد الرقابة عبر الأبراج وكوادرها وطائرات الدرونز وتغطية الكاميرات لكافة المواقع مشيراً إلى أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ القرارات الرادعة بالتعاون والتنسيق مع الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية المختصة.ودعا الحنيفات إلى العمل على اشراك المجتمع المحلي من خلال تفعيل جوار الغابات من جمعيات ومؤسسات للمساندة في الحفاظ على الغابات وتحقيق الأثر البيئي والإقتصادي من الاستغلال الأمثل لهذه الثروة الوطنية واشراك البلديات بهذا الدور المهم.وأشار إلى أن احطاب عجلون لن تخرج من المحافظة وكذلك المحافظات الأخرى، وسيتم توزيعها على العائلات الفقيرة من خلال رقابة واسعة وحقيقية من قبل الوزارة.ودعا الحنيفات إلى التنسيق الاستباقي والاستعداد للحرائق ان وقعت "لا سمح الله"من خلال إعداد الخطط والإجراءات خلال فصل الصيف بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.