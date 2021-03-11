الخميس 11-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان من البنك المركزي بشأن تأجيل الاقساط

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

توضيح حول موعد قرار تعليق صلاة الجمعة

الأقصى لا يقبل القسمة على اثنين

الزراعة: سنخفض نسبة التعديات على الغابات الى 90%

قرارات هامة من التربية بشأن امتحان التوجيهي

موعد بدء حظر التجول الشامل اليوم

الأوقاف : تسلّم 31 إماماً وواعظاً المكرمة الملكية للمُقبلين على الزواج

العقبة .. 15 فندقا يستعد للإغلاق

وزير الخارجية: حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

الخميس، 11-03-2021 04:08 م

الزراعة: سنخفض نسبة التعديات على الغابات الى 90%

وزارة الزراعة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الوزارة ستعمل على تخفيض نسبة التعديات على الغابات بمحافظة عجلون بما يزيد عن 90% العام الحالي من خلال تنفيذ خطة محكمة للحفاظ على الغابات ومتابعة التعديات.
اضافة اعلان

وأكد الحنيفات خلال زيارة تفقدية لمحافظة عجلون الخميس، إثر ورود معلومات عن تعديات على اشجار حرجية أن الوزارة ستخفض نسبة التعديات على الغابات من خلال تشديد الرقابة عبر الأبراج وكوادرها وطائرات الدرونز وتغطية الكاميرات لكافة المواقع مشيراً إلى أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ القرارات الرادعة بالتعاون والتنسيق مع الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية المختصة.

ودعا الحنيفات إلى العمل على اشراك المجتمع المحلي من خلال تفعيل جوار الغابات من جمعيات ومؤسسات للمساندة في الحفاظ على الغابات وتحقيق الأثر البيئي والإقتصادي من الاستغلال الأمثل لهذه الثروة الوطنية واشراك البلديات بهذا الدور المهم.

وأشار إلى أن احطاب عجلون لن تخرج من المحافظة وكذلك المحافظات الأخرى، وسيتم توزيعها على العائلات الفقيرة من خلال رقابة واسعة وحقيقية من قبل الوزارة.

ودعا الحنيفات إلى التنسيق الاستباقي والاستعداد للحرائق ان وقعت "لا سمح الله"من خلال إعداد الخطط والإجراءات خلال فصل الصيف بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
604a2e726c882

اعلان من البنك المركزي بشأن تأجيل الاقساط

2202122223922539492947

توضيح حول موعد قرار تعليق صلاة الجمعة

الثانوية-العامة

الإعلان عن برنامج امتحانات التوجيهي النهائي

وزارة التربية والتعليم

قرارات هامة من التربية بشأن امتحان التوجيهي

320214222232925230451

موعد بدء حظر التجول الشامل اليوم

الأوقاف

الأوقاف : تسلّم 31 إماماً وواعظاً المكرمة الملكية للمُقبلين على الزواج

أخبار متعلقة
20190901124237682

إغلاق 15 منشأة في 4 محافظات

220212220146310504553

عجلون .. إغلاق مطعم وكوفي شوب

0e42a6eb7456e4ede6bd882e2c9961e5

عجلون: معهد التدريب المهني يعلن عن فرص تدريبية للمتعطلين

2202120201822134737278

تأخير دوام المدارس بعجلون يوم الاثنين

2202116182331841204748

تعطيل وتأخير دوام مدارس يوم الاحد - تحديث

220211810199354544257

عجلون: 47.79 ملم كميات الهطول المطري والثلوج