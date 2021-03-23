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الثلاثاء، 23-03-2021 02:59 م

الزراعة : سنوفر اللحوم الحمراء بالأسعار والجودة المناسبة في رمضان

أسعار-اللحوم-اليوم
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة تعمل ضمن خطة واضحة تستهدف بها توفر كافة محاصيل النقص واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك بجودة عالية وأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل حيث تم اتخاذ قرارات تشمل تبسيط الإجراءات الخاصة باستيراد اللحوم وزيادة المخزون من اللحوم الحمراء بهدف رفع مستوى الأمن الغذائي الوطني وذلك من خلال رفع القيود الكمية المفروضة على استيراد الخراف الحية من المناشئ السليمة حجريا.

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كما عملت على إلغاء الكفالات المالية المطلوبة من المستوردين لتحقيق توفير اللحوم بوفرة خلال الأيام المقبلة في ظل ارتفاع الصادرات للخراف المحلية والتي تجاوزت ال٥٠٠ ألف رأس نهاية ٢٠٢٠ واستمرار وتيرة التصدير للربع الأول من العام ٢٠٢١ .



 




 

 


 

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