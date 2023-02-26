الزراعة: فتح أسواق المواشي في كافة المحافظات باستثناء الزرقاء والمفرق اعتبارا من اليوم

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة الزراعة إن مؤشر الإصابات بالحمى القلاعية قد انحصر إلى الصفر خلال اليومين الماضيين في بؤرة الإصابة، مع توقف الانتشار خارج المزارع المصابة.وبينت الوزارة في بيان لها، أنه تقرر فتح أسواق المواشي في كافة محافظات المملكة بإستثناء الزرقاء والمفرق، اعتبارا من صباح يوم الاثنين لتجارة الأغنام والماعز واستثناء تداول الابقار والعجول.وأشار البيان إلى استمرار التعافي في كميات الحليب ضمن بؤرة الإصابة مع ارتفاع ملحوظ ومستمر يؤكد على توفر الكميات المناسبة للتصنيع، إلى جانب انتهاء عمل لجنة حصر الأضرار الخاصة بالنفوق ميدانياً اعتبارا من مساء اليوم الأحد هو آخر يوم لاستلام الاستمارات.ونوه البيان إلى أن نتائج التقرير الصادر عن اللجنة التي شُكلت من قبل منظمة صحة الحيوان والتي ضمت خبراء ايطاليين بينت أن العترة الجديدة من فايروس (SAT2) مطابقة جينياً للعترة الموجودة حالياً في العراق، وقد تكون انتقلت بعدة وسائل منها الاعلاف التي تم استيرادها لجمعية مربي الابقار.