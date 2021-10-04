الزراعة : لا رفع على أجور عصر الزيتون

الوكيل الإخباري - توافقت وزارة الزراعة ونقابة اصحاب المعاصر على عدم رفع اجور عصر الزيتون للموسم الحالي وذلك خلال لقاء ضم وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونائب نقيب اصحاب المعاصر تيسير النجداوي.

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وبين النجداوي في تصريح وصل " الوكيل الإخباري" أن النقابة توافقت مع الوزارة على عدم رفع سعر العصر والمعمول به منذ ٦ سنوات اضافة الى منح المزارع ١٠% تخفيض بالتوافق بين المزارع والمعصرة اضافة الى الرد من خلال قبول الأجرة بالزيت .

وأضاف أنه وبحسب اسعار الزيت في نفس وقت العصر وقد تم تثبيت الاجرة رغم ارتفاع كلف العصر من طاقة وأجور، وسعر العبوة المعدنية والتي ارتفعت اسعارها الى ٨٠% لهذا العام و تم التوافق على عدم الزام المزارع بشراء العبوات من المعصرة وخيار إحضار العبوات من قبل المزارع أو الشراء من مصانع العبوات بشكل مباشر .



وأشار الحنيفات إلى تعافي القطاع الزراعي الذي يشكل اهمية كبيرة واهتمام من الحكومة كون محصول الزيتون محصول وطني و رئيسي وقد كان لقرار دعم صادرات الزيت الاثر في تخفيض الكميات المتراكمة .

واكد الحنيفات على متابعة الوزارة لكافة الامور التي تم التوافق عليها اضافة الى متابعة اجراءات السلامة العامة وقواعد الصحة والالتزام بالتعليمات الناظمة لعمل المعاصر واننا نعمل بتشاركية مع مكونات قطاع الزيتون ومتابعة كافة التحديات والعمل عليها .