الزراعة: لا نستورد مواشي حية أو طيور من بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي أن الأردن لا يستورد أي لحوم أو مواشي حية أو طيور من بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي.

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وقال المجالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة تعتمد في فتح باب الاستيراد على منظمة صحة الحيوان OIE لتحديد الحالة الوبائية في الدول قبل منح رخص الاستيراد للتجار والمستثمرين.

وأضاف أنه لا مخاوف من انتشار إنفلونزا الطيور أو دخول مواشي مصابة بمرض جنون البقر إلى الأردن لأن المملكة لا تستورد من المناشئ التي ظهرت فيها الأمراض.

وأوضح المجالي أن الوزارة تقوم بإلغاء كافة الرخص الممنوحة للاستيراد مباشرة في حال وجود مرض أو وباء منتشر لدى الحيوانات أو الطيور في الدول المسموح منها الاستيراد.

وأشار إلى أن الأردن يستورد اللحوم من عدة دول مثل رومانيا وأستراليا وجورجيا والسودان وغيرها من المناشئ، فيما يستورد الطيور والدجاج من أوكرانيا.

وبيّن المجالي أنه لا يتم استيراد أي لحوم أو طيور دون تحقيق الاشتراطات الصحية وفحصها قبل إدخالها إلى الأردن من قبل الجهات المعنية، وبالتنسيق مع منظمة صحة الحيوان قبل منح الموافقات على فتح باب الاستيراد.

ورصدت وزارة زراعة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا انتشارا واسعا لإنفلونزا الطيور، وتم إعداد أكثر من 600 ألف دجاجة منذ بداية تفشي المرض، فيما حظرت الكويت استيراد الابقار الحية من بريطانيا وذلك بسبب ظهور مرض جنون البقر هناك.