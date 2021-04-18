الزراعة لـ الوكيل : أسعار البيض ثابتة

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة ، لورنس المجالي ، أن أسعار بيض المائدة ، "ثابتة ولم تتغير".

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جاء ذلك ردّا على سؤال "الوكيل الإخباري" حول مدى تأثر أسعار البيض بارتفاع أسعار الدواجن ، حيث اكتفى المجالي بالقول " لا تتأثر أسعار البيض بأسعار الدواجن، ولدينا ما يكفي منها - البيض - لرفد حاجة السوق المحلي ".

وفي معرض حديثه لفت المجالي أن "الاجتماع الحاسم "سيُعقد خلال الساعات القليلة القادمة ، لاتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الدواجن، من منطلق وضع حدّ لارتفاع أسعارها ، في ظلّ الأعباء المادية التي تُثقل كاهل المواطنين ، بسبب جائحة كورونا .