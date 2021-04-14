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الأربعاء، 14-04-2021 02:29 م

الزراعة لـ الوكيل : قد نلجأ إلى استيراد الدواجن

وزارة الزراعة


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، إن الوزارة تعمل على مراقبة أسعار الدواجن في السوق المحلي، لغايات استقرارها.

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وأكد المجالي، الأربعاء ، لـ " الوكيل الإخباري " أن الوزارة ستتخذ إجراءات في حال استمرار ارتفاع الأسعار وتتمثل بفتح باب استيراد الدواجن.


وكانت قد حددت وزارة الصناعة و التجارة و التموين سقوفا سعرية للدجاج الطازج بواقع دينارين للكيلو، و للنتافات 165 قرشا للكيلو .


يشار أن " برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " تلقى العديد من الشكاوى حيال ارتفاع أسعار الدواجن الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين.


 




 

 


 

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