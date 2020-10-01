الزراعة للوكيل : كورونا تلغي مهرجان التمور

الوكيل الاخباري- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي ،الخميس، أنّه تمّ إلغاء "مهرجان التمور"، والذي يقام سنويا،في مثل هذا الوقت من السنة ، وذلك بسبب جائحة كورونا.

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ولفت المجالي في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري " ، أن القرار يأتي ، للحدّ من انتشار الفيروس ، خاصة أن المهرجان ، يشهد تواجدا كثيفا من قبل المواطنين ،ما يعني عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ،ويخالف أمر الدفاع 11 .

"ويتم إقامة مهرجان التمور ، بالاشتراك مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وتنظمه وزارة الزراعة، بدعم من دولة الامارات العربية المتحدة"، وفق المجالي.



يُذكر أن ندوة علمية تقام بمشاركة الخبراء والمتخصصين الدوليين، لبحث كافة التحديات والأمراض والقضايا التسويقية وتطوير سلاسل القيمة للتمور.



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