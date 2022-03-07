الزراعة: مخزون اللحوم والخضار ضعف احتياج السوق

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة المهندس حازم الصمادي أن مخزون اللحوم والدواجن والأسماك المحلية والمستورد إضافة إلى الخضار والفواكه ضعف احتياج الأسواق المحلية .

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وأضاف الصمادي اليوم الإثنين في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الوزارة ستعقد اجتماعا يوم الأربعاء القادم لإعداد خطة شهر رمضان المبارك.



وحول الأسعار خلال شهر رمضان اكد الصمادي أن الأسعار مرتبطة بالطلب والعرض داعيا المواطنين عدم التهافت على الأسواق والشراء فقط حسب الحاجة للمحافظة على توازن الاسعار .



واشار الصمادي ان الوزارة تسعى الى توفير اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان بكافة أشكالها المجمدة والطازجة والحيوانات الحية منها المستوردة والمحلية.



