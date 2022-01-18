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الثلاثاء، 18-01-2022 11:08 ص

الزراعة: نحصر أضرار الصقيع وسنعوض المتضررين

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن كوادر الوزارة المختصة تعمل ومنذ بداية الفعالية الجوية الأخيرة على حصر أضرار الصقيع في مواقع الإنتاج وستستمر في حصر الأضرار لحين انتهاء الفعالية الجوية القادمة والمضي في الإجراءات القانونية الخاصة بتعويض المتضررين.

وقال الحنيفات إنه تم توجيه كوادر الإرشاد الزراعي للعمل على المتابعة الحثيثة لكافة المعلومات والمداخلات من قبل المزارعين وتقديم العون بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة والتوجيه للتعامل مع تطورات الحالة الجوية من خلال الرسائل الإرشادية وتزويد الادارات المختلفة بالمعلومات للعمل على متابعتها إضافة إلى عمل غرفة الطوارئ الخاصة بالحراج والتي تعمل على مدار الساعة.

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