الزراعة: نراقب سعر البطاطا ولم نتخذ قرارا للآن بفتح باب الاستيراد

الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام في وزارة الزراعة لشؤون التسويق والجودة حازم الصمادي، الثلاثاء، إن الوزارة ترصد المنتجات التي يوجد ضعف بإنتاجيتها وتأثرت بالصقيع مثل البطاطا التي بدأت كمياتها تقل في السوق وبناء على ذلك سيكون للوزارة إجراءات.

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ويعتقد الصمادي في حديثه لـ"المملكة" أن أسعار الخضار في الأسواق دون السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة، داعيا تغيير النمط الاستهلاكي عند ارتفاع سعر مادة مثل استبدال الخس بالخيار بالوجبة الغذائية أو غير ذلك من بدائل في ظل توفر أكثر من 35 صنف خضار.



وعن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة قال الصمادي: "ما زلنا نراقب سعر البطاطا ولم نتخذ قرارا بفتح باب الاستيراد للآن".



وعن آلية بيع المنتجات الزراعية قال الصمادي إن المزارع يبيع بضاعته في السوق المركزي لأن الجزء الأكبر من المشترين يكونون فيه، بينما البيع خارج السوق المركزي مخالف لتعليمات أمانة عمّان الكبرى ولا مصلحة للمزارع بذلك.

"لدينا 4 أسواق مركزية في الأردن تورّد إليها الخضار والفواكه" وفق الصمادي.

