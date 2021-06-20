الزراعة والصحة ترد على ما تم تداوله اليوم حول 'تسمم البطيخ'

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي ما تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي من حالات تسمم إثر تناول البطيخ.

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وأكد المجالي لـ الوكيل أن وبعد التواصل مع وزارة الصحة، تم التأكيد على عدم تسجيل أية حالات تسمم لدى مستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها إثر تناول البطيخ، لافتا إلى ان وزارة الزراعة ايضا لم تسجل حتى اللحظة أية شكاوى حول هذا الموضوع,

ولفت إلى أن هذه الشائعات سبق وأن حذرت الوزارة من تداولها أو تصديقها إلا بعد تحري المعلومات من مصادرها، لما لها من انعكاس سلبي على المنتج المحلي، وعلى الاقتصاد بشكل عام .