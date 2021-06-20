الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير النقل: لجنة توجيهية لقطاع النقل العام

وزير الداخلية: العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء

' فيديوهات ' انتشرت كالنار في الهشيم وحظيت بتفاعل شعبي

وزارة العدل عقدت 1662 جلسة محاكمة عن بعد الشهر الماضي

الاحتلال يعين سفيراً جديداً له في عمان

الزراعة والصحة ترد على ما تم تداوله اليوم حول 'تسمم البطيخ'

' جورة الفرس ' في عمان بلا مياه منذ 10 سنوات

النابلسي يكرّم اُولى الغطاسات الأردنيات من متلازمة داون

صلح عمان: 9 ساعات في الاستماع لأحد شهود قضية مستشفى السلط

وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأحد، 20-06-2021 02:17 م

الزراعة والصحة ترد على ما تم تداوله اليوم حول 'تسمم البطيخ'

1041582930_0_180_1920_1260_1200x0_80_0_1_06760f7c93aed1ec5fb5cf5867ba37c1


الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي ما تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي من حالات تسمم إثر تناول البطيخ.

اضافة اعلان

 

وأكد المجالي لـ الوكيل أن وبعد التواصل مع وزارة الصحة، تم التأكيد على عدم تسجيل أية حالات تسمم لدى مستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها إثر تناول البطيخ، لافتا إلى ان وزارة الزراعة ايضا لم تسجل حتى اللحظة أية شكاوى حول هذا الموضوع,

 

 

ولفت إلى أن هذه الشائعات سبق وأن حذرت الوزارة من تداولها أو تصديقها إلا بعد تحري المعلومات من مصادرها، لما لها من انعكاس سلبي على المنتج المحلي، وعلى الاقتصاد بشكل عام .

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وسائط نقل

وزير النقل: لجنة توجيهية لقطاع النقل العام

فرايه

وزير الداخلية: العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء

الأردن نهار

' فيديوهات ' انتشرت كالنار في الهشيم وحظيت بتفاعل شعبي

محكمة

وزارة العدل عقدت 1662 جلسة محاكمة عن بعد الشهر الماضي

E4UbfcHWEAIpPNl

الاحتلال يعين سفيراً جديداً له في عمان

ط

النابلسي يكرّم اُولى الغطاسات الأردنيات من متلازمة داون

أخبار متعلقة
ب111

جودة البطيخ ما بين التشكيك و التصديق

الصحة

الصحة توضح لـ الوكيل حول ما تم تداوله عن التسمم بالبطيخ

النترات

المهندسين الزراعيين : النترات في البطيخ صحية

الوكيل لقاح

الصحة: سنتخذ إجراءات جديدة للمحافظة على الوضع الوبائي الحالي

الخارجية

الخارجية لـ الوكيل : المبالغ المستحقة للفنادق جراء الحجر المؤسسي قيد المتابعة والاهتمام

420211144254692065318

بيان صادر عن وزارة الزراعة حول منتج البطيخ المحلي