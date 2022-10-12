الزراعة والفوسفات تبحثان سبل التعاون المشترك في التحريج

الوكيل الإخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم في مكتبه والمدير التنفيذي لشركة الفوسفات المهندس عبدالوهاب الرواد سبل التعاون ضمن مشاريع الحراج وتشجير الصحراوي.

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وبين الحنيفات ان الوزارة وضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة تعمل على إنشاء عدد من الغابات في الكورة وجرش والتي سيتم تحريجها بالأشجار الإنتاجية وذلك للاستفادة من إنتاجها للمجتمع المحلي وعدد من الغابات في القطرانة والأبيض وعنيزة والهيشة ضمن أشجار مقاومة ومناسبة للمناخ واستغلال المياه المعالجة في استدامة هذه الغابات وأشار الى تعاون شركة الفوسفات في هذا الجانب ضمن المسؤولية المجتمعية.



من جانبه أكد الرواد على دعم جهود الوزارة في هذا الجانب والتنسيق الدائم ضمن المسؤولية المجتمعية لتوسع في الرقعة الخضراء مما لها أثر بيئي واقتصادي كبير.



وتم مناقشة عدد من المواضيع التي تندرج ضمن قطاع الأسمدة والتعاون في هذا الجانب .

