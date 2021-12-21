الزراعة والمياه النيابية تزور وزارة الزراعة

الوكيل الاخباري - بحث رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابة، برئاسة النائب محمد العلاقمة، اليوم الثلاثاء، مع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، في مبنى الوزارة، المواضيع التي تخص القطاع الزراعي وتداخلاته من مياه وطاقة ومدخلات إنتاج والتسويق.



وثمن رئيس وأعضاء اللجنة التي ضمت بالإضافة للعلاقمة، النواب علي الغزاوي وناجح العدوان وعطا ابداح وعودة النوايشة وعبدالسلام الخضير وفادي العدوان، الجهود الحالية المبذولة من قبل الوزارة، خاصة إيجاد مبنى جديد مملوك للوزارة، وتنويع مصادر استيراد اللحوم وكسر الاحتكار، إضافة إلى جهود إحلال العمالة المحلية من خلال التدريب والتمكين.

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