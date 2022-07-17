الزراعة والوطني لمكافحة الأوبئة يبحثان التعاون المشترك

الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ورئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة القطب، اليوم الأحد، التعاون المشترك لتوحيد الجهود وتحقيق شعار الصحة الواحدة.



وأكد الحنيفات خلال اللقاء في مبنى الوزارة، ضرورة التعاون مع المركز فيما يخص الأمراض المشتركة مع الحيوان، وأهمية تزويد المركز بالأبحاث والتقارير كافة الخاصة بالحياة والتربة والأمراض النباتية والحيوانية، ضمن خارطة طريق زمنية واضحة، وتقييم للغذاء بما يضمن انسياب المعلومات التي تخدم عمل المركز.

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