الأحد 17-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إربد: جمعية حماية الأسرة والطفولة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

وزراء الزراعة والمياه والبيئة يطلعون على مشروع المنعة للتغيرات المناخية

أمسية شعرية أردنية تونسية بنادي الشيخ حسين

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في مديرية شباب الزرقاء

الزراعة والوطني لمكافحة الأوبئة يبحثان التعاون المشترك

وزارة النقل : ورشة عمل توعوية لنظام إدارة الجودة

الرواشدة: الاستطاعات التوليدية قادرة على استيعاب الطلب على الطاقة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم باسم الطفل ورد ميلاد العالم

الملك يعزي 3 عشائر اردنية

إرادتان ملكيتان بمنح وسام الاستقلال لسفيرين لدى البلاط الملكي

الأحد، 17-07-2022 05:22 م

الزراعة والوطني لمكافحة الأوبئة يبحثان التعاون المشترك

7


الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ورئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة القطب، اليوم الأحد، التعاون المشترك لتوحيد الجهود وتحقيق شعار الصحة الواحدة.

وأكد الحنيفات خلال اللقاء في مبنى الوزارة، ضرورة التعاون مع المركز فيما يخص الأمراض المشتركة مع الحيوان، وأهمية تزويد المركز بالأبحاث والتقارير كافة الخاصة بالحياة والتربة والأمراض النباتية والحيوانية، ضمن خارطة طريق زمنية واضحة، وتقييم للغذاء بما يضمن انسياب المعلومات التي تخدم عمل المركز.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

أمسية شعرية أردنية تونسية بنادي الشيخ حسين

720221622420860222722

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في مديرية شباب الزرقاء

1

وزارة النقل : ورشة عمل توعوية لنظام إدارة الجودة

720221694924926992073

الرواشدة: الاستطاعات التوليدية قادرة على استيعاب الطلب على الطاقة

5202215172513630796313

الملك يعزي 3 عشائر اردنية

fd1bf429-image-card-2

وقف "تطبيقات" تقوم بعرض وبيع وتوصيل الأدوية والمستحضرات

أخبار متعلقة
w

الحنيفات يتفقد مشاريع التحريج في الكرك

1656516921294

وزير الزراعة يبحث سبل زيادة صادرات المملكة من الخضار والفواكه

wwwww

الملك: ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام بحادثة العقبة ومحاسبة المقصرين

1656426862897

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتوفير ضمانات السلامة المهنية في مواقع العمل

fff

ولي العهد يتابع عمليات الإخلاء والإنقاذ جراء تسرب الغاز في العقبة

1631034747509

انتخاب أردني نائبا لرئيس اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية للإنذار بحدوث الأوبئة