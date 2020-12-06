الزرقاء : اختتام دورة تدريبية للعاملين في مجال الرقابة على المياه



الوكيل الاخباري -

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شارك 30 موظفا من مختلف المؤسسات الحكومية بدورة في مجال الرقابة على المياه، والتي اختتمت اليوم الاحد في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء.وأكد مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء الدكتور خليل الرواحنه، أهمية الدورة التي استمرت يومين مشيرا الى انها أول دورة تدريبية يتم عقدها خارج وزارة الصحة، لتفعيل وإنعاش كوادر الرقابة الصحية العاملة في مجال المياه، سيما بعد إلغاء قانون الحرف والصناعات وإلحاق الاشتراطات الخاصة لهذه المهن بقانون الصحة العامة .ودعا رئيس قسم صحة البيئة والغذاء في المديرية المهندس أحمد القريوتي إلى ضرورة تقييم المصادر العامة والخاصة للشرب، وكيفية حمايتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها من التلوث، وتتبع المياه الصادرة منها عبر شبكة التوزيع حتى وصولها الى المواطنين والمستهلكين.وتحدث مساعد المدير للشؤون الصحية الدكتور خالد العبد الله / أخصائي طب المجتمع ، عن الأمراض المنقولة عبر المياه ، وكيفية إجراء الفحوصات المخبرية من خلال أخصائيي المختبرات.