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الأربعاء، 20-10-2021 11:32 م

الزرقاء: اشهار رواية طاقية الإخفاء لمحمد السماعنة

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة الزرقاء بالتعاون مع جمعية ابناء الرصيفة الثقافية اليوم الأربعاء حفل اشهار رواية (طاقية الاخفاء) للكاتب الدكتور محمد السماعنة في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بمحافظة الزرقاء شارك فيها الكاتب والناقد محمد الجبور ومدير نادي أسرة القلم الثقافي محمود ابو جابر بقراءة نقدية للرواية وحضرها عدد كبير من المهتمين بالشأن الثقافي .

وقدم السماعنة عرضا للرواية وشخصياتها الاسطورية وما تحمله من رمزية في المعاني والاحداث، ليترك للناقدين المساحة الكاملة لكشف اعماق هذه الرواية واحداثها .

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