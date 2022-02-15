الزرقاء : الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات بالظليل

الوكيل الاخباري - نفذ الهلال الأحمر الاماراتي وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في منطقة الظليل بمحافظة الزرقاء اليوم الثلاثاء، حملة لتوزيع مساعدات عينية على عدد من الأسر المحتاجة واللاجئين السوريين بالمنطقة.



وجاءت الحملة ضمن جولة للوفد الرسمي الذي يزور الأردن بهدف تقديم الدعم لهم، والتي شملت زيارة جمعية الزنبقة السوداء والتقى الوفد خلالها بالقائمين على الجمعية واطلع على الأنشطة التي تنفذها لدعم الأسر المحتاجة خاصة من اللاجئين السوريين للتخفيف عنهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

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