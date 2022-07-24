الزرقاء : انطلاق فعاليات معسكرات الكشافة والعمل التطوعي والتماسك الاجتماعي

الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الأحد في مديرية شباب محافظة الزرقاء/ مركز "شباب وشابات الرصيفة"، فعاليات معسكر "التماسك الاجتماعي"، بمشاركة 25 شاباً وشابةً من الفئة العمرية 15 إلى 17 عاماً.



ويهدف المعسكر إلى تعزيز مهارات الشباب الحياتية، وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات الحياة ومتطلبات العصر بأساليب غير تقليدية ، حيث تضمنت فعالياته ورشة عمل حول مفهوم التماسك الاجتماعي، والعوامل التي تسهم في تعزيزه، وتدريبات للمشاركين حول مهارات العمل الجماعي المشترك، وحل المشكلات.

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