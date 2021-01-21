الزرقاء: ايقاف 3 محطات تحلية ومخالفة 5 وإنذار 20

الوكيل الاخباري - أوقفت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء اليوم الخميس، 3 محطات تحلية مياه عن العمل خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية اليومية في مناطق المحافظة.

اضافة اعلان



وبين مدير المديرية الدكتور خليل الرواحنة لـ (بترا)، أن الكوادر الصحية المختصة قامت أيضاً بمخالفة 5 محطات وانذار 20 ، لبيعها المياه دون استخدام جهاز التناضح العكسي.



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





