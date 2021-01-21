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الخميس، 21-01-2021 02:06 م

الزرقاء: ايقاف 3 محطات تحلية ومخالفة 5 وإنذار 20

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الوكيل الاخباري - أوقفت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء اليوم الخميس، 3 محطات تحلية مياه عن العمل خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية اليومية في مناطق المحافظة.

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وبين مدير المديرية الدكتور خليل الرواحنة لـ (بترا)، أن الكوادر الصحية المختصة قامت أيضاً بمخالفة 5 محطات وانذار 20 ، لبيعها المياه دون استخدام جهاز التناضح العكسي.


--(بترا)

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