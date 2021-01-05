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الثلاثاء، 05-01-2021 11:27 م

الزرقاء : بلدية بيرين تبدأ تطبيق اعفاء رخص المهن المنزلية

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الوكيل الاخباري -  أعلنت بلدية بيرين الجديدة بمحافظة الزرقاء اليوم الثلاثاء عن البدء بتطبيق قرار الاعفاءات الممنوحة من وزارة الادارة المحلية لرخص المهن المنزلية والذي ينص على اعفاء من يتقدم للحصول على رخصة مهن منزلية من رسوم الترخيص لمدة ثلاث سنوات متتالية من تاريخ منحه الرخصة.

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وقال رئيس البلدية وهبي الزواهرة إن القرار يشمل الاعفاء من رسوم الحرف والمهن ورسوم اللوحات الاعلانية ورسوم النفايات.

 

وأضاف، ان القرار كان قد صدر سابقا ولكنه لم يفعل كونه لم يكن هناك اي طلبات بهذا الخصوص، مشيرا الى ان اول طلب تم تقديمه اليوم للبلدية لرخصة مهن منزلية لانتاج الاغذية والمخللات المنزلية.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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