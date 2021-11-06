الزرقاء : بلدية بيرين تنفذ حملة بسواعدنا

الوكيل الاخباري - نفذت بلدية بيرين الجديدة بمحافظة الزرقاء، اليوم السبت، بالتعاون مع هيئة شباب "كلنا الأردن"، حملة النظافة الوطنية (بسواعدنا) التي اطلقتها وزارة الادارة المحلية في جميع بلديات المملكة بهدف توعية المجتمع بأهمية المحافظة على نظافة البيئة المحلية ومشاركة فئات المجتمع كافة في أعمال النظافة الشاملة.



وقال مدير قضاء بيرين رئيس لجنة البلدية محمد الملكاوي لـ (بترا) إن الحملة جرى تنفيذها، اليوم، في متنزه سمو الأمير هاشم الذي يضم مساحات حرجية واسعة تعتبر متنفسا مهما للزوار من أهالي محافظة الزرقاء والمحافظات المجاورة .

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