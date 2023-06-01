الزرقاء تحتفل بزفاف ولي العهد والأميرة رجوة الحسين

الوكيل الإخباري - احتفل أهالي محافظة الزرقاء بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، اليوم الخميس، في مدينة الأمير محمد للشباب، بحضور جماهيري كبير.

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ورفع المواطنون الأعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، ويافطات للتهنئة بالزفاف الملكي السعيد.



وحضر إلى الموقع الرئيس للاحتفال محافظ الزرقاء حسن الجبور، ورؤساء البلديات ورئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري، وعدد من مدراء الدوائر والشيوخ والوجهاء وممثلو المجتمع المحلي .



وتوافدت جموع كبيرة من مختلف مناطق المحافظة إلى مدينة الأمير محمد للشباب للتعبير عن فرحهم وابتهاجهم بزفاف سمو الأمير الحسين، ولي العهد.



وواصلت فرقة موسيقات الأمن العام عزف الأغاني الوطنية والشعبية التي تعبر عن التراث الأردني الأصيل، كما تم إطلاق الألعاب النارية للتعبير عن سعادة الأردنيين وفرحهم بزفاف ولي العهد.



وستتواصل فقرات الاحتفال، بتقديم فرقة الروزنا للفنون الشعبية لوحات فنية، كما سيقدم الفنانان نانسي بيترو ونجم السلمان فقرات غنائية وطنية ابتهاجاً بالمناسبة.