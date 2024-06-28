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الجمعة، 28-06-2024 09:53 م

الزرقاء تحتفل بمناسبة الأعياد الوطنية

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الوكيل الإخباري - نظمت مجموعة أرض العز المجتمعية ومنتدى الزرقاء للثقافة والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، مساء أمس، احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، برعاية مندوب وزيرة الثقافة مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي.

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وحضر الاحتفال مندوب محافظ الزرقاء الدكتور صالح الخوالدة، ورئيس مجلس المحافظة فيصل الزواهرة، ومدير عام هيئة شباب كلنا الأردن المحامي عبد الرحيم الزواهرة، وجمع من ممثلي الهيئات الثقافية، إضافة إلى عدد من ممثلي المجتمع المحلي في المحافظة.


وقال الزعبي، تمكن الأردنيون وعلى ضوء توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ورؤيته الثاقبة واستشرافه للمستقبل، من إرساء دعائم الدولة الأردنية، واستثمار الكفاءات والطاقات بفاعلية، ما جعل الأردن أنموذجا يحتذى به في المنطقة، بالرغم من الظروف الإقليمية والدولية الصعبة .


وأكد الزعبي ضرورة السعي الحثيث للحفاظ على الإنجازات والمكتسبات الوطنية، وتعزيز حالة التعايش المشترك بين أبناء الوطن من مختلف الطوائف والأعراق والمذاهب ومن شتى الأصول والمنابت، والحفاظ على وحدة الجبهة الوطنية الداخلية، وتغليب الانتماء الوطني لدى الجميع وتعزيز الولاء للقيادة الهاشمية التي تعد صمام الأمان لأمن واستقرار الأردن.


واشتمل الاحتفال، على عرض فيلم وثائقي من إنتاج وزارة الثقافة، أبرز الإنجازات، السياسية والاقتصادية والثقافية، التي تحققت في الأردن خلال الـ 25 عاما الماضية، منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، إلى جانب مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي انبثقت من رؤى جلالة الملك وتوجيهاته للحكومات المتعاقبة لمواصلة الإنجازات وتوزيع المشاريع التنموية المستدامة لتشمل كافة مناطق المملكة، والحفاظ على المكتسبات الوطنية والبناء عليها.


كما تضمن الاحتفال، قراءات شعرية وطنية قدمها عدد من الكتاب، إضافة إلى فقرة غناء وطنية تغنت بثرى الأردن والقيادة الهاشمية الحكيمة والمظفرة، فيما اختتم الاحتفال بتسليم الدروع التكريمية إلى مستحقيها.

 




 

 


 

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