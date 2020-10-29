الزرقاء : تحرير ثلاث مخالفات لمواطنين لمخالفتهم أمر الدفاع 11

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





حررت كوادر مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء، ثلاث مخالفات أمس بحق مواطنين بسبب مخالفتهم لأمر الدفاع رقم 11 وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا من حيث ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي أثناء التسوق .وبين مدير المديرية عماد البزور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان المديرية تواصل حملاتها الرقابية والتفتيشية على المحال والأسواق للتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية والمواطنين على حد سواء بالتعليمات الصحية التي أقرتها الحكومة للحفاظ على صحة الجميع ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا بين الناس .