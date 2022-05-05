الخميس 05-05-2022
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الخميس، 05-05-2022 04:38 م

الزرقاء: تحويل مالك كوفي شوب للمدعي العام بسبب تقديم أراجيل للأحداث

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الوكيل الاخباري - قامت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة محافظة الزرقاء اليوم الخميس بتحويل مالك محل كوفي شوب في منطقة الزرقاء الجديدة إلى المدعي العام لقيامه بتقديم أراجيل للأحداث في عمر 12 عاماً، لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقه .

وبين مدير المديرية الدكتور خالد عبد الفتاح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تقديم الأراجيل للأحداث مخالفة صريحة لتعليمات قانون الصحة العامة والاشتراطات الصحية المتعلقة بتقديم الأراجيل في المحال المخصصة لذلك. واضاف أن مالك محل الكوفي شوب المذكور لم يلتزم بتخصيص أماكن منفصلة للمدخنين وغير المدخنين في محله وفقاً للاشتراطات الصحية اللازمة .

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