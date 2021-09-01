الزرقاء: تدريب 40 مستفيدة من مشروع زيادة النمو الاقتصادي للمرأة

الوكيل الاخباري - اختتمت الجمعية الوطنية لتمكين الأسرة (نافي) في محافظة الزرقاء، ورشة تدريبية لـ 40 مستفيدة من مشروع "زيادة النمو الاقتصادي للمرأة للوصول إلى سلام وأمن مجتمع دائم" والممول من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني الذي يهدف إلى تعزيز سبل العيش للنساء الأردنيات واللاجئات السوريات في محافظتي معان والزرقاء.



وبينت مديرة المشروع أماني الديري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المشروع يهدف لتحقيق ذلك من خلال زيادة وعي المشاركات بأهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة ودورها في بناء السلام والحدّ من الصراعات والعنف والتطرف داخل مجتمعاتهنّ تحت قرار مجلس الأمن رقم 1325 .



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