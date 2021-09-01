الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

السفير العراقي لدى الأردن: نتطلع لنتائج مثمرة لزيارة الوفد البرلماني الأردني لبغداد

منظمة أوبك+ تصادق على زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي

ارتفاع فاتورة الأردن النفطية لـ 3% عن العام الماضي

إغلاق مخبز في عمّان أسبوعا لعدم التزامه بأمر الدفاع 32

مصر.. زيادة إصابات كورونا بنسبة 469% خلال شهر

الزرقاء: تدريب 40 مستفيدة من مشروع زيادة النمو الاقتصادي للمرأة

العذراي : نتطلع لنتائج مثمرة لزيارة الوفد البرلماني الاردني للعراق

هبوط أسعار النفط عالميا

صدور الإرادة الملكية بالمصادقة على قانون الأمانة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأربعاء، 01-09-2021 08:55 م

الزرقاء: تدريب 40 مستفيدة من مشروع زيادة النمو الاقتصادي للمرأة

82021301533456529156


الوكيل الاخباري - اختتمت الجمعية الوطنية لتمكين الأسرة (نافي) في محافظة الزرقاء، ورشة تدريبية لـ 40 مستفيدة من مشروع "زيادة النمو الاقتصادي للمرأة للوصول إلى سلام وأمن مجتمع دائم" والممول من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني الذي يهدف إلى تعزيز سبل العيش للنساء الأردنيات واللاجئات السوريات في محافظتي معان والزرقاء.

وبينت مديرة المشروع أماني الديري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المشروع يهدف لتحقيق ذلك من خلال زيادة وعي المشاركات بأهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة ودورها في بناء السلام والحدّ من الصراعات والعنف والتطرف داخل مجتمعاتهنّ تحت قرار مجلس الأمن رقم 1325 .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
612fbe86ca280

إغلاق مخبز في عمّان أسبوعا لعدم التزامه بأمر الدفاع 32

1630517640781

العذراي : نتطلع لنتائج مثمرة لزيارة الوفد البرلماني الاردني للعراق

إرادة ملكية

صدور الإرادة الملكية بالمصادقة على قانون الأمانة

مدرسة

التربية تكشف عن مدة الحصة في المدارس

320212523340812495617

أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين تطلق مساقات إلكترونية مجانية متخصصة

j

وزير الشباب يفتتح مركز شباب وشابات العاصمة بعد الصيانة

أخبار متعلقة
820211617530527854306

المعونة : صرف معونة لطلبة التوجيهي المنتفعة أسرهم ومعدلهم 90 فما فوق

820211785043529625896

إغلاقات وإنذارات بحق منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في الزرقاء

خمسين

15 % من الزوجات في الأردن يقررن لوحدهن كيفية التصرف بأموالهن

a51ac35a-19c4-43ba-977e-235b3fdd2a30

فاجعتان تشهدها المملكة في أقل من 24 ساعة

w

بحث آخر تطورات مشروع حافلات التردد السريع

1629214867061

اتفاقية لإعادة نشر مؤلفات الهاشميين