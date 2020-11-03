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الثلاثاء، 03-11-2020 01:02 م

الزرقاء.. تعليق الدوام في مديرية الشؤون البلدية بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري- قرر نائب رئيس الوزراء، وزير الادارة المحلية توفيق كريشان،تعليق الدوام اليوم الثلاثاء، في مديرية الشؤون البلدية في محافظة الزرقاء، بسبب ظهور عدد من اصابات فيروس كورونا المستجد بين الموظفين.

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وبين كريشان ، أن المديرية لن تستقبل أي من المراجعين اليوم، حيث سيتم تعقيم كافة مرافق وأقسام المديرية وسيصار الى فحص الموظفين والعاملين في المديرية للتأكد من خلوهم أو اصابتهم بالفيروس لاتخاذ الاجراءات الصحية وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به.


وأضاف إن دوام المديرية غداً الأربعاء سيكون كالمعتاد، حيث سيتم استقبال المراجعين والسير بمعاملاتهم وفقاً للإجراءات المتبعة.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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