الزرقاء: حوارية حول الانتخابات النيابية وتقبل نتائجها

الوكيل الاخباري -

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نظمت مديرية شباب محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية عبر تطبيق "زووم" بعنوان" الانتخابات النيابية وتقبل نتائجها"، بهدف تعريف الشباب بالإجراءات التي تلي تنظيم عملية الانتخابات النيابية وإعلان النتائج، ورفع مستوى الوعي بخطورة بعض المظاهر السلبية التي رافقت إعلان نتائج الانتخابات.وبين مدير مديرية شباب الزرقاء الدكتور عمر الغويري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الجلسة التي شارك فيها 20 شاباً وشابة من أعضاء المراكز الشبابية، تضمنت الحديث عن الإجراءات الخاصة بتنظيم الانتخابات، وطريقة الاقتراع، وفرز الأصوات وإعلان النتائج.كما تطرق المشاركون الى التجاوزات التي يمكن أن تحدث خلال العملية الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى الحديث عن أبرز الظواهر السلبية التي صاحبت إعلان النتائج، خصوصاً في ظل الإجراءات والتدابير الصحية الاحترازية التي تم الإعلان عنها خلال وبعد الانتخابات في ظل جائحة كورونا.وأشار الدكتور الغويري الى ان المشاركين ناقشوا خلال الجلسة، انتشار ظاهرة التجمعات والاحتفالات بفوز المرشحين في ظل الحظر المفروض وخطورة هذه الظاهرة في ظل هذا الوضع الوبائي.