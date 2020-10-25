الزرقاء .. صفر إصابات بكورونا اليوم

الوكيل الإخباري - شهدت محافظة الزرقاء ، عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا اليوم الأحد ، بحسب الموجز الاعلامي لرئاسة الوزراء و وزارة الصحــة.

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ويعتبر ذلك ، تطوّرا واضحا في المحافظة ، الأمر الذي يشجع أهالي المحافظة على الالتزام بأوامر الدفاع 11 ، المتمثلة بارتداء الكمامات ، والتباعد الاجتماعي واستخدام المعقّمات .

وسجّلت المملكة اليوم الأحد عن تسجيل 39 حالة وفاة و2337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، جميعها محليّة.

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