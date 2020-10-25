الأحد 25-10-2020
الوكيل الاخباري

قرارات هامة من مجلس الوزراء

الزرقاء .. صفر إصابات بكورونا اليوم

إصابة مدير مكتب نائب الرئيس الأميركي بكورونا

آلية جديدة لاحتساب حالات الشفاء في العزل المنزلي

استقبال طلبات اعتماد مندوبي القوائم الانتخابية

حماية المستهلك توجه نصائح خاصة بجائحة كورونا

توجيهات ملكية للخدمات الطبية للتعامل مع كورونا

تفاصيل تنظيم الحدود البريـة لعودة المسافريــــن

39 وفاة و 2337 إصابة بكورونا في المملكة اليوم

الإعلان عن إجراءات حكومية بسبب كورونا




الأحد، 25-10-2020 06:57 م

وفق الموجز الإعلامي

الزرقاء .. صفر إصابات بكورونا اليوم

ز
محافظة الزرقاء - أرشيفية


الوكيل الإخباري - شهدت محافظة الزرقاء ، عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا اليوم الأحد ، بحسب الموجز الاعلامي لرئاسة الوزراء و وزارة الصحــة.

اضافة اعلان
 

ويعتبر ذلك ، تطوّرا واضحا في المحافظة ، الأمر الذي يشجع أهالي المحافظة على الالتزام بأوامر الدفاع 11 ، المتمثلة بارتداء الكمامات ، والتباعد الاجتماعي واستخدام المعقّمات .

 

وسجّلت المملكة اليوم الأحد عن تسجيل 39 حالة وفاة و2337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، جميعها محليّة.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020208152641482469178

تعليق الدوام بمدارس في الرمثا لوجود إصابات كورونا

1603644691371

قرارات هامة من مجلس الوزراء

10202023193430591248111

تضاعف معدل الوفيات في الأردن بسبب فيروس كورونا

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

السماح لطلبة التوجيهي باستكمال اجراءات التسجيل عبر المديريات

تلمفر

رفد مستشفى المفرق بأجهزة حديثة

بروناي

الملك يعزي سلطان بروناي بوفاة نجله

أخبار متعلقة
وزير-الصحة-سعد-جابر

وزارة الصحة تعلن تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم

جابر

وزارة الصحة تكشف تفاصيل اصابات كورونا المحلية بالاردن اليوم

سعد-جابر-1403202001

ارتفاع كبير في عدد اصابات كورونا بالاردن مجدداً

وزير-الصحة-سعد-جابر

إصابات كورونا ترتفع مجددا بالاردن

سعد-جابر-1403202001

الصحة : 1276 حالة إصابة بفيروس كورونا بالاردن اليوم

وزير-الصحة-سعد-جابر

تسجيل 830 حالة كورونا محليّة بالاردن اليوم