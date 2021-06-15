الزرقاء: ضبط ثلاثيني مصاب بكورونا لم يلتزم بالحجر المنزلي

الوكيل الإخباري - قال محافظ الزرقاء حجازي عساف ان اللجنة الأمنية في المحافظة، ضبطت رجلا في الثلاثينيات من العمر لعدم التزامه بإجراءات الحجر المنزلي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تحويله الى "المستشفى الميداني " مستشفى الأمير حمزة الحكومي .

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وبين عساف، اليوم الثلاثاء، أنه سيصار لتوديع الشخص المخالف للتعليمات الصحية، بعد انقضاء فترة الحجر اللازمة، للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقه.



ودعا المواطنين الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية ، مثل : الالتزام بالحجر المنزلي للأشخاص المصابين ، وضرورة التسجيل لأخذ اللقاح، وارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة الأمان والابتعاد عن التجمعات، وذلك لمنع نشر عدوى فيروس كورونا .

