الثلاثاء 15-06-2021
الوكيل الاخباري

نقيب المطاعم لـ الوكيل : الإجراءات الصارمة تحد من الإقبال على الأراجيل - صور

اعتداءات على خط المياه الرئيسي الناقل للواء الشونة.. وفرق الرقابة تتدخل.. صور

القدس .. 'مسيرة الأعلام' خلال ساعات والاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية

اشتراط تلقي جرعة واحدة من اللقاح لدخول البترا من الشهر المقبل

إصدار 145 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا

الزرقاء: ضبط ثلاثيني مصاب بكورونا لم يلتزم بالحجر المنزلي

الملك يوجه ببرنامج اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع

الصحة لـ الوكيل : البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال قريبا

الأوبئة: فحوصات كورونا الإيجابية وصلت الأسبوع الخامس أقل من 2%

'ترخيص السواقين' تذكّر بمواقع الترخيص المتنقل 'بنوصلك'

الثلاثاء، 15-06-2021 01:41 م

الزرقاء: ضبط ثلاثيني مصاب بكورونا لم يلتزم بالحجر المنزلي

حجر


الوكيل الإخباري - قال محافظ الزرقاء حجازي عساف ان اللجنة الأمنية في المحافظة، ضبطت رجلا في الثلاثينيات من العمر لعدم التزامه بإجراءات الحجر المنزلي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تحويله الى "المستشفى الميداني " مستشفى الأمير حمزة الحكومي .

اضافة اعلان


وبين عساف، اليوم الثلاثاء، أنه سيصار لتوديع الشخص المخالف للتعليمات الصحية، بعد انقضاء فترة الحجر اللازمة، للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقه.


ودعا المواطنين الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية ، مثل : الالتزام بالحجر المنزلي للأشخاص المصابين ، وضرورة التسجيل لأخذ اللقاح، وارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة الأمان والابتعاد عن التجمعات، وذلك لمنع نشر عدوى فيروس كورونا .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5b8c4c3a-1223-43e3-8f60-34652fecaf60

اعتداءات على خط المياه الرئيسي الناقل للواء الشونة.. وفرق الرقابة تتدخل.. صور

بترا 2

اشتراط تلقي جرعة واحدة من اللقاح لدخول البترا من الشهر المقبل

قصر العدل

إصدار 145 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا

التربية

التربية ترد عبر الوكيل بعد حلول الأردن بمراتب متقدمة بمؤشر جودة التعليم ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 'دافوس'

ملك

الملك يوجه ببرنامج اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع

منتاا

الصحة لـ الوكيل : البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال قريبا

أخبار متعلقة
w

ضبط كمية من الشيبس منتهي الصلاحية في منطقة بيرين بالزرقاء

ww

بلدية الزرقاء تدعو اصحاب البسطات لحجز مواقعهم

صبغه

الزرقاء: ضبط 231 عبوة صبغات شعر فاسدة

كمن

صحة الزرقاء لـ الوكيل : 3 إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

620215195436787564295

شباب الزرقاء تحتفل بالمناسبات الوطنية

مستشفى الوكيل

شاهد بقضية مستشفى السَّلط: موظف بمؤهل توجيهي كان مشرف الأكسجين بمستشفى طرفي