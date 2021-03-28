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الأحد، 28-03-2021 10:04 م

الزرقاء: ضبط شخصين خالفا تعليمات الحجر المنزلي

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الوكيل الاخباري - قال محافظ الزرقاء حجازي عساف إن كوادر اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء ضبطت اليوم شخصين لمخالفتهما تعليمات الحجر المنزلي وممارسة أعمالهما الاعتيادية دون مراعاة اصابتهما بفيروس كورونا وامكانية نقلهما العدوى للمواطنين.
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وبين عساف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن كوادر اللجنة الأمنية بالمحافظة قامت بتحويل الشخصين المضبوطين والمخالفين الى المستشفى الميداني "مستشفى الأمير حمزة "، واخضاعهما للعزل الاجباري، بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي، مشيرا الى انه سيتم تحويل الشخصين المخالفين بعد انتهاء فترة الحجر الاجباري الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما، بسبب مخالفتهما لأوامر الدفاع.

 




 

 


 

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