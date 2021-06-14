الزرقاء: ضبط 231 عبوة صبغات شعر فاسدة

الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، اليوم الاثنين، 231 عبوة تستخدم لصبغات الشعر منتهية الصلاحية وفاسدة، وذلك خلال جولاتها الرقابية و التفتيشية اليومية في المحافظة .

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وأوضح مدير المديرية الدكتور خليل الرواحنة، خلال تصريح صحفي، أنه تم التحفظ على العبوات المضبوطة في عدد من محال بيع مواد التجميل بغية إتلافها، حيث تمت مخالفة تلك المحال، مبينا انه تم تحويل مالكي تلك المحال الى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم .



وفي سياق متصل، قامت كوادر القسم في المديرية بإغلاق محطة تحلية مياه في منطقة الكمشة "قضاء بيرين" ، بسبب عدم الحصول على التراخيص اللازمة وافتقادها للمواصفات الصحية، وتم تحويل مالك المحطة الى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه .

