الزرقاء: ضبط 5 أطنان من مادة الكاتشب غير الصالحة للاستهلاك البشري

الوكيل الاخباري - ضبطت كوادر مديرية الشؤون الصحية في بلدية الهاشمية بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء/ فرع الزرقاء، 5 أطنان من مادة الكاتشب المحضرة والمصنوعة بطرق مخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة.



وقال رئيس بلدية الهاشمية عبدالرحيم العموش في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن مديرية الشؤون الصحية في البلدية ضبطت خلال جولاتها الدورية مساء أمس على المصانع ضمن منطقة الاختصاص، 5 أطنان من مادة الكاتشب المعدة بظروف غير صحية وغير ملائمة للاستهلاك البشري في احد المصانع ، ما تطلب اتلافها وفقا لمتطلبات القانون، لافتاً إلى أن البلدية أعدت خطة عمل رقابية مسبقة على المصانع والمحال التجارية للتأكد من صحة وسلامة غذاء المستهلك.

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