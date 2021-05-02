الزرقاء .. فحص عمال مصنع يعمل به مصاب بالسلالة الهندية

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مصدر حكومي مسؤول ، عن تفاصيل الإصابة بالسلالة الهندية المتحورة التي تم اكتشافها في محافظة الزرقاء ، أمس السبت .

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ولفت المصدر ، الأحد لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الإصابة تعود لعامل "هندي" يعمل في مصنع حديد في لواء الهاشمية ، وقدم مؤخرا من الهند .

وأشار ، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات حيال ذلك ، وتم نقله إلى المستشفى الميداني التابع لمستشفى الأمير حمزة بالعاصمة عمان ، والعمل على إجراء الفحوصات اللازمة لـ(5) أشخاص يتواجدون معه في ذات السكن.

" تم أخذ عيّنات من 160 عاملا في المصنع ، لغاياتٍ احترازية ، علما أن المصاب لم يختلط بالعمال ، إلا أنه من الأجدر أن يتم فحصهم ، لغايات الاطمئنان ، واتخاذ الإجراءات المناسبة" ، وفق المصدر .

وبيّن أن حالة المصاب الصحية جيدة ، وتابع " أعراضه عادية ولا يوجد خطورة ".

وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ، أعلن عن اكتشاف (3) إصابات بالسلالة الهندية المتحورة في المملكة ، اثنتان منها في عمان ، والإصابة الثالثة في الزرقاء.