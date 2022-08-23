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الثلاثاء، 23-08-2022 12:08 م

الزرقاء: قراءة نقدية في سرديات الشاعر جميل أبو صبيح

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الوكيل الاخباري- نظمت مديرية ثقافة الزرقاء، مساء أمس، في قاعة مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي أمسية أدبية قدم فيها الشاعر والإعلامي عمر أبو الهيجاء قراءة نقدية في سرديات الشاعر جميل أبو صبيح.

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وقرأ الشاعر أبو صبيح، خلال الأمسية التي حضرها مدير الثقافة أيمن عرار، وجمع من الشعراء والكتاب والمهتمين، نماذج من سردياته الشعرية ومنها: ملاك البحر، القمر، والأحلام.


وقال الشاعر أبو الهيجاء إن الحديث عن سرديات الشاعر جميل أبو صبيح يضعنا أمام تجربة شاعر مختلف له السبق في تجربة السرد الشعري، ويعد من رواد قصيدة النثر، إذ أخذ يؤسس بأسلوب شعري سردي من منظور متطور عبر منجزه الابداعي بدءاً من كتابته للقصيدة العمودية مروراً بقصيدة التفعيلة ووصولًا إلى قصيدة النثر، حيث يعد أحد روادها عبر تشكيلاته الشعرية والفتوحات اللغوية لقصيدته مؤسساً لقصيدة السرد والتي عرفت بسرديات جميل أبو صبيح".


وأضاف أن الشاعر أبو صبيح يدهشنا بتراكيبه اللغوية وتفاصيل الحياة، حيث عمل على منجزه الابداعي بروية منفرداً بصوته الخاص وصوره المتدفقة و إيقاعه المختلف.

 

 




 

 


 

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