الزرقاء: مخالفة مواطنين ومنشآت تجارية لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11

الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين محافظة الزرقاء عماد البزور ان كوادر المديرية حررت خلال اليومين الماضيين 16 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين لعدم التقيد بأمر الدفاع رقم 11 وشرط إعلان الأسعار.

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وأوضح البزور ان عشر مخالفات تم تحريرها بحق منشآت تجارية ومواطنين لعدم التقيد بأمر الدفاع رقم 11 من حيث عدم ارتداء الكمامات والقفازات وعدم الحفاظ على مسافة الأمان والتباعد الجسدي، فيما تم تحرير ست مخالفات أخرى بحق منشآت تجارية متنوعة بسبب عدم التقيد بشرط إعلان أسعار المواد المباعة وفقا لقانون وزارة الصناعة والتجارة والتموين.



وأكد ان كوادر المديرية بالزرقاء تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية المختلفة لضمان الالتزام بأوامر الدفاع الرامية لمنع نشر عدوى فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



