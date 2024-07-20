الزرقاء: ورشة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب محافظة الزرقاء، اليوم السبت، ورشة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية، بالتعاون مع نادي شباب صروت الرياضي وبحضور رئيس بلدية بيرين وهبي الزواهرة وعدد من أبناء المجتمع المحلي في المنطقة.

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وأكد رئيس قسم الأندية والهيئات الشبابية في المديرية، رجائي القعاقعة، أن صاحب السمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أطلق جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز جهود الأفراد والمؤسسات التطوعية وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات، وتقدير جهود الأفراد والمؤسسات القائمة على الأعمال التطوعية المتميزة وذات الأثر الإيجابي في عملية التنمية المستدامة.



وتضمنت الورشة عرضاً تفاعلياً قدمه المشرف فيصل الحلبا، حول رؤية ورسالة الجائزة، وفلسفتها ومرتكزاتها ومبادئها، وأهدافها، ومجالات العمل التطوعي، وفئات الجائزة، وشروط التقدم، وخطوات التقديم، وآلية التقييم، والإطار الزمني لمراحل الجائزة، وكيفية الدخول إلى رابط تقديم طلبات الجائزة، وتعبئته، وأهم المعايير الخاصة بفئات الجائزة الأربع.



وفي نهاية الورشة، تمت الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور حول كيفية استدامة الأعمال التطوعية وتنظيمها ضمن منهجية علمية، وآليات تقديم طلبات الترشح للجائزة، وآليات التواصل والمساعدة عند تعبئة طلب الترشح.