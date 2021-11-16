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الثلاثاء، 16-11-2021 01:15 م

الزرقاء: 12 مركزاً لتطعيم لقاح كورونا في المحافظة

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الوكيل الإخباري- اكدت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، انه يوجد الان 12 مركزا مجهزا بكوادر تمريضية لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين في المحافظة.

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وقال رئيس قسم رقابة الأمراض ومسؤول ملف كورونا في المديرية الدكتور خالد البحتي، اليوم الثلاثاء، إن تلك المراكز مخولة بتطعيم الجرعة الثالثة المعززة وفقاً لتوجيهات الوزارة، بالإضافة الى اعطاء الجرعتين الأولى والثانية لمن لم يتلقوا اللقاح لغاية الان.


واشار الى ان تلك المراكز الـ12، تغطي كافة مناطق المحافظة، وتشمل مستشفيات: الزرقاء الحكومي والأمير فيصل والأمير هاشم العسكري، ومركز مدينة الأمير محمد للشباب ومركز صحي الأزرق الشامل ومركز صحي الضليل الشامل.


كما تشمل مركز مخيم الزرقاء- وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا "، ومركز صحي المشيرفة الشامل، ومركز مخيم الأزرق للاجئين السوريين، ومركز صحي وادي الحجر الشامل ومركز صحي بيرين الشامل.


وأضاف انه سيتم خلال الأسبوع المقبل افتتاح مركز جديد لتطعيم لقاح كورونا وهو مركز صحي الأمير طلال الأولي، موضحاً ان من تلقى الجرعتين من لقاح كورونا يستطيع التوجه الى احدى هذه المراكز لأخذ الجرعة الثالثة المعززة.

 




 

 


 

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