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الخميس، 01-10-2020 12:46 م

الزرقاء: 7 مخالفات لمنشآت ومواطنين لمخالفة أمر الدفاع 11

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الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية صناعة وتجارة الزرقاء عماد البزور، إن كوادر المديرية حررت أمس الأربعاء 7 مخالفات لمنشآت تجارية ومواطنين لعدم التقيد بأمر الدفاع رقم 11.

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وأوضح البزور في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن 3 مخالفات تم تحريرها بحق منشآت تجارية بسبب عدم إعلان الأسعار، و4 مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية.


واضاف، إن كوادر المديرية تواصل حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية لضمان الالتزام بأوامر الدفاع الهادفة لمنع نشر عدوى فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين كافة.


 




 

 


 

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