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الأحد، 13-02-2022 08:22 م

الزعبي: خطوات لإيجاد فرص عمل للمهندسين الأردنيين بالسعودية

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 الوكيل الاخباري - قال نقيب المهندسين الأردنيين، رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد سمارة الزعبي إن النقابة بدأت بخطوات فاعلة لإيجاد فرص عمل جديدة للمهندسين الأردنيين في سوق العمل لدى المملكة العربية السعودية، وفتح آفاق التعاون والتنسيق مع شركات سعودية كبرى.

وأكد الزعبي أن السعودية وشركاتها بمختلف المجالات الهندسية تحترم وتقدر المهندس الأردني وكفاءته، وما يتمتع به من امكانيات فنية ومهنية عالية، ولذلك تشغل آلاف المهندسين الأردنيين، ولديها الاستعداد لتشغيل العديد منهم في مشاريعها القائمة حاليا والمستقبلية.

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