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الأحد، 26-06-2022 01:54 م

الزعبي: نقابة المهندسين تمر بأخطر المراحل منذ تأسيسها

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الوكيل الإخباري - أكد نقيب المهندسين الأردنيين، رئيس اتحاد المهندسين العرب، أحمد سمارة الزعبي أن المرحلة التي تمر بها نقابة المهندسين هي من أخطر المراحل التي واجهتها النقابة منذ تأسيسها.

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وقال الزعبي إن التحديات تتمثل بالبعد الاقليمي والدولي إلى الأوضاع الداخلية والتحديات الخاصة بالنقابة وعلاقتها بالمكونات النقابية المختلفة، إضافة إلى افرازات سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وأضاف خلال لقاء مع رؤساء مجالس فروع نقابة المهندسين في محافظات المملكة، أن السوق الأردني وفي ظل معدلات نمو 5% كان يستوعب 4-5 آلاف مهندس سنويا، إلا أن تراجع معدلات النمو وازدياد عدد الهيئة العامة لنقابة المهندسين ليتجاوز 181 ألف مهندسا ومهندسة، وما يرافقه من تخرج ما يقارب 10 آلاف مهندس سنويا، شكل عبئا كبير على نقابة المهندسين.

 

وتابع أن هذا العبء يستلزم اجراءات فورية لإعادة دراسة التشريعات الناظمة للعمل النقابي، من تعديل لقانون النقابة والأنظمة الداخلية المختلفة باعتبارها لا تلبي احتياجات الهيئة العامة، لتتماشى مع كل تلك التحديات.


وأشار الزعبي إلى أن صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين يعاني من أزمة خانقة تتطلب تدخلات سريعة لوقف النزف المالي في الصندوق نتيجة ازدياد أعداد المتقاعدين والذي يقابله تراجع ـعداد المشتركين، مؤكدا أن الفرصة ما زالت أمام الهيئة العامة لإعادة النظر بالتعديلات على الأنظمة المختلفة، وتوسيع دائرة الحوار بالتشاور مع كافة المكونات النقابية والخروج بقانون يليق بالنقابة، داعيا الى ضرورة وضع تصور شامل وكامل حول تعديلات القانون والانظمة.


وحضر اللقاء، أعضاء مجلس نقابة المهندسين، الدكتور بشار الطراونة، المهندس عبدالله غوشة، الدكتور ابراهيم العدوان، المهندس محمود سلامة، المهندس عماد الدباس، المهندس لؤي الرمحي، الدكتور علي الخوالدة، المهندس معتز الشوارب، والأمين العام المهندس علي ناصر، ومساعد الأمين العام للعمليات المساندة المهندسة نجلاء أبو الهيجاء.

 




 

 


 

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