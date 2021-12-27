الزعبي: ولي العهد وجه بضرورة الوصول للذين لم يتلقوا جرعة اللقاح الثانية

الوكيل الإخباري - قال نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، إن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجه يوم أمس الأحد خلال زيارته للمركز ضرورة الوصول إلى الأشخاص الذين لم يأخذوا الجرعة الثانية من مطعوم كورونا وارسال الرسائل لهم ومعرفة أماكن تواجدهم وأسباب احجامهم عن أخذ اللقاح.

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واشار الزعبي في تصريحات اذاعية، إلى أنه تم وضع سمو ولي العهد حول آخر تطورات الوضع الوبائي في المملكة ومسار التقدم في الحملة الوطنية للتطعيم، الذي يهتم به شخصياً بشكل كبير، حيث تساءل حول أسباب عزوف 277 ألف شخص لم يتلقوا الجرعة الثانية من المطعوم .



وأضاف أن زيارة سمو لي العهد كانت مفاجئة، حيث اطلع على طبيعة عمل خلية الأزمة، وأكد على الناحيتين التخطيطية والعملياتية من حيث وضع الخطط الاستباقية للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالمنحنى الوبائي بالإضافة إلى ما يستوجب أن يُتخذ من قرارات تخرج على شكل توصيات لأصحاب القرار.



وبين أن سمو ولي العهد اطلع على بعض الأدوات التقنية الموجودة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، من وسائل الرصد والإنذار المبكر والتحليل الرقمي والنوعي للوباء، بالإضافة إلى الأدوات الموجودة التي يتم تسخيرها لخدمة عمل الخلية وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية من أجل مراقبة المنحنى الوبائي سواء كان محلياً أو اقليمياً أو دوليا التي تساعد صاحب القرار في تبني أفضل الخيارات.



وكشف الزعبي، أن 83% من الوفيات بفيروس كورونا أعمارهم تتجاوز 55 عاماً و10% أعمارهم من 45 – 55 عاماً بمعنى أن 93% من الوفيات الحاصلة تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، مشيرا إلى أن هذا الرقم مخيف.



وقال إن 88% من الوفيات هم من غير المطعمين، وعليه كانت توجيهات سمو ولي العهد بضرورة الوصول إلى الأشخاص الأكثر اختطاراً التي تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، والعمل على إعطاء الجرعة الثالثة المعززة التي تحمي من المتحور الجديد أوميكرون، مشيرا إلى جميع الإصابات بالمتحور الجديد في المملكة والبالغ عددهم 328 إصابة في وضع جيد ولم يحتاجوا الدخول إلى المستشفيات، لكن هناك تخوف من سرعة انتشاره في ظل عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة.



وشدد الزعبي على أن هناك مجموعة من البلاغات وأوامر الدفاع التي صدرت خاصة أمر الدفاع رقم 35 الذي يُحدد الأماكن المسموح للأشخاص دخولها، مشيرا إلى أنه قد يكون الزامية الجرعة الثالثة على تطبيق سند أخضر مستقبلا، وعليه يجب على المواطن أن يكون جاهزاً لمثل هذه السيناريوهات خاصة في ظل انتشار المتحور أوميكرون.



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