الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 07:11 م

الزعبي يتفقد قاعات امتحان الشامل في كلية الزرقاء

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الوكيل الاخباري -تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله سرور الزعبي اليوم الاربعاء، قاعات امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، في كلية الزرقاء، واطلع على سير الامتحان والتسهيلات التي تقدم للطلبة، وعددهم 300 طالب وطالبة.

كما تفقد الزعبي مركز سرايا الجمال في الكلية حيث ستبدأ الكلية في عقد دورات تجميل للمجتمع المحلي ودراسة فتح تخصص دبلوم التجميل في الكلية، اضافة الى تفقد سير تنفيذ العمل في مشروع الرصد البيئي الذي شارف العمل فيه على الانتهاء.

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