الزعبي يدعو الناجحين بالتوجيهي للتسجيل بالتخصصات التقنية

الوكيل الاخباري -

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دعا رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، عبدالله سرور الزعبي، الطلبة الناجحين بالثانوية العامة (التوجيهي)، الى الإقبال على التخصصات التقنية، وتخصصات مهن المستقبل التي تفتح المجال للدخول مباشرة إلى سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.وقال الزعبي في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الالتحاق بالتخصصات التقنية في الكليات الوطنية يحقق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في تطوير مسارات التعليم العالي التي أصبح الالتحاق بها هدفا استراتيجيا يحقق طموح الشباب في الحصول على فرصة عمل أو إنشاء المشروع الخاص بعد التخرج .