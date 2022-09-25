الزعبي: 2 مليون دينار عجز صندوق التقاعد شهريا

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- أكدت نقابة المهندسين الأردنيين استعدادها للتقدم للهيئة العامة لصندوق تقاعد النقابة ببرنامج واقتراحات متكاملة ومحددة بمشاريع تعديلات تشريعية؛ لإنقاذ صندوق التقاعد، الذي يتعرض منذ سنوات لعجز بات مزمنا، ويتهدد استقراره ووجوده في السنوات المقبلة، كما أكدت العديد من الدراسات الاكتوارية التي أجرتها النقابة.وأكد الزعبي، في تصريح اليوم الأحد، أن الهيئة العامة للصندوق ستعقد اجتماعها الجمعة المقبل، مضيفا أنه ورغم إدخال مجلس النقابة السابق تعديلات مهمة على نظام صندوق التقاعد للنقابة وإقرارها رسميا وتطبيقها منذ بداية العام الحالي، والتي أثرت إيجابيا على وضع الصندوق، فإن أزمة الصندوق ومستقبله ما تزال ماثلة على الأرض، وتحتاج لإجراءات سريعة.وبين أن صندوق تقاعد المهندسين يعاني من عجز مالي يقدر بحوالي مليوني دينار شهريا، حيث يدفع رواتب تقاعدية شهرية تصل لأربعة ملايين ونصف المليون دينار، في حين لا تتجاوز إيرادته 2.2 مليون دينار شهريا.وأضاف أن مجلس النقابة لم يكتف فقط بالتعديلات على نظام التقاعد السابقة او اللاحقة المقترحة لتحسين وضع الصندوق، بل عمل بجهود مضاعفة وإبداعية للحفاظ على الصندوق واستمرار ديمومته وتنمية إيراداته الاستثمارية.ولفت في هذا السياق إلى أنه تم تعزيز وتحسين وضع محفظة الأسهم، والتي تعتبر إحدى المحافظ الرئيسة الثلاث لصندوق التقاعد، حيث شهدت نموا ملحوظا بقيمتها السوقية لتصل إلى 150 بالمئة من قيمتها الدفترية خلال عام 2022، وذلك بعد قيام مجلس النقابة بالخروج من الشركات المتعثرة وتعزيز أسهمها بالشركات الاستراتيجية، لتحقق النقابة أرباحا تجاوزت 4 ملايين دينار.