'الزكاة' يوزع مشاريع إنتاجية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في الطفيلة

الوكيل الإخباري -

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وزع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، مشاريع انتاجية على أسر فقيرة ومحتاجة في محافظة الطفيلة.وقال الخلايلة خلال زيارته محافظة الطفيلة اليوم الخميس، بحضور مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات ان مجموع الاسر المستفيدة من المشاريع المتعلقة بتربية الاغنام 8 أسر محتاجة ممن تنطبق عليها الشروط، حيث تم توزيع 80 من الماعز بواقع عشرة رؤوس من الأغنام الحلوب للأسرة الواحدة، إضافة الى تقديم صندوق الزكاة أعلافا لمدة 3 سنوات.واوضح الوزير، أن صندوق الزكاة حقق نقلة نوعية في عمله حيث طور من سياسته منذ سنوات وعزز مفهوم الانتاجية في المجتمع بدلا من الاكتفاء بتقديم المساعدات النقدية، كي تتحول الأسرة من متلقية للمساعدة الى منتجة والاعتماد على الذات، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي كان آخرها خلال لقاء جلالته بمجلس إدارة الصندوق توجيه جلالته لتعزيز المشاريع الانتاجية وزيادة عددها.واضاف، ان صندوق الزكاة يقدم سنويا عشرات المشاريع الانتاجية المتنوعة للأسر الفقيرة في مختلف مناطق المملكة، اضافة الى اطلاق العديد من البرامج المتعلقة بتفعيل سهم الغارمين، وترميم المنازل وصيانتها، كما اطلق مؤخرا وبالتعاون مع الديوان الملكي الهاشمي مبادرة بناء وحدات سكنية للأسر الفقيرة، بالاضافة الى مواصلة تقديم المساعدات الشهرية والطارئة للأسرة الفقيرة والأيتام وطلبة العلم الفقراء.وأشار الخلايلة، الى أن صندوق الزكاة وبالشراكة مع مديرية البرامج الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف قام منذ بداية جائحة كورونا مطلع العام الماضي بتقديم المساعدات النقدية والعينية لعشرات الآلاف من الأسر المتضررة من عمال المياومة والمتعطلين عن العمل، اضافة الى مواصلة تقديم المساعدات ضمن برامجها المعتادة.وأشاد، بدور المزكين والمتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين في مواصلة دعم صندوق الزكاة للقيام بدوره الاجتماعي والتنموي.من جهته، قال مدير مديرية أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، إن توزيع مشاريع تربية الاغنام على الأسرة المستحقة خضعت للشروط والأسس المعتمدة لمنح المشاريع التأهيلية ممن تقدموا لها في وقت سابق.واوضح الذنيبات، أن مديرية الأوقاف ومن خلال قسم الزكاة التابع لها يقوم بمتابعة هذا المشاريع مع مستحقيها بالتعاون والتواصل المستمر مع مديرية المشاريع في صندوق الزكاة، لغايات تحقيق الهدف المنشود المتعلق بتعزيز الانتاجية واعتماد الأسر المستفيدة على ذاتها.